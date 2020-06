Diretor do Aqui na Band pede demissão após contratação de Mariana Godoy

Após saber da contratação de Mariana Godoy, o diretor Vildomar Batista comunicou sua saída da Band. Ele é marido da consultora de moda Nathália Batista, que dividia uma apresentação com Ernesto Lacombe edit

247 - O diretor Vildomar Batista comunicou sua saída da Band ao diretor geral de programação, Anonio Zimmerle, após saber pela imprensa que Mariana Godoy será contratada para apresentar o programa Aqui na Band.

Batista é marido da consultora de moda Nathália Batista, que dividia a apresentação com Ernesto Lacombe, afastado da emissora com posterior pedido de demissão supostamente por causa de pautas tendenciosas pró-Bolsonaro.

A decisão de Batista aconteceu após participação, na terça-feira (23), do blogueiro bolsonarista Allan dos Santos, um dos principais alvos do inquérito das fake news conduzido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.

