Diretor do Knight Center sobre acusação contra Glenn: absurda, parece tentativa de vingança

247 - Rosental C. Alves, diretor do centro de excelência de jornalismo para as Américas, Knight Center, da Universidade do Texas, nos Estados Unidos, se solidarizou nesta terça-feira (21) com o editor do Intercept Brasil, Glenn Greenwald, denunciado hoje por suposta "invasão de celulares de autoridades".

"Acusação absurda, pois o diálogo só revela a preocupação do @ ggreenwald em proteger o anonimato da fonte. Não vejo nem de longe participação em crime. Parece uma simples tentativa de vingança por parte dos mesmos procuradores expostos pela # VazaJato e que se sentem acima do STF", escreveu