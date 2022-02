Dirigente do Partido Social-Democrata alemão diz que há grande esperança de que haja uma mudança de governo no Brasil

Apoie o 247

247 - O novo secretário-geral do Partido Social-Democrata alemão, Kevin Kühnert, ex-líder da juventude do partido chefia o partido reformista no momento em que este assume o poder, com a eleição de Olaf Scholz. Os sociais-democratas lideram o governo em aliança tripartite com os Verdes e os liberais do Partido Democrático Liberal (FDP). Em entrevista ao Globo, o líder social-democrata disse que há grande esperança de que haja uma mudança de governo no Brasil.

Em novembro, o ex-presidente Lula se encontrou em Berlim com Olaf Scholz. "Falamos sobre a importância de fortalecer a cooperação Brasil-Alemanha", disse o petista na ocasião.

Kühnert defende o início do funcionamento do gasoduto Nord Stream 2, dizendo que “uma certa hora tem que haver uma paz política”. O gasoduto que cruza o Mar Báltico aumentará o fornecimento de gás russo para a Alemanha e depende ainda da autorização de Berlim para começar a operar, o que foi posto em questão desde que eclodiu a crise ucraniana.

O secretário-geral social-democrata afirma ser necessário combater a extrema-direita representada no Parlamento alemão pelo partido AfD (Aliança pela Alemanha). "Por maior que sejam as diferenças temáticas, existe um consenso que vai dos partidos de esquerda ao CDU de não darem respaldo para o AfD angariar maiorias. Isso deve ser a base do consenso devido à história alemã", afirma.

