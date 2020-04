Dirigentes de clubes conversam com CBF para volta do futebol

A proposta, que vai ser apresentada por dirigentes de 40 clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro de futebol, pede a volta dos torneios estaduais e regionais do esporte edit

247 - Os representantes da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) vão se reunir nesta terça-feira (7) com os dirigentes de 40 clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro de futebol. A pauta oficial da conversa, por teleconferência, são os direitos internacionais dos jogadores. Os responsáveis pelas equipes pretendem aproveitar o momento para discutir um protocolo e viabilizar a volta gradual do esporte no país, que foi interrompido após a propagação do novo coronavírus. A reportagem é do jornal Folha de São Paulo.

Os torneios regionais e estaduais são os eventos escolhidos para a volta do esporte, de portões fechados para as torcidas e exibição apenas nas TVs, Rádios e através da internet. A reportagem acrescenta que o objetivo principal é de movimentar o mercado da bola.

O consenso até o momento, sem datas marcadas, é para o retorno do esporte quando o avanço do novo coronavírus estiver minimamente controlado dentro do Brasil.

