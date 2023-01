Discurso de Ano Novo do presidente do Grupo de Mídia da China

"A China está firmemente do lado certo da história e do lado do progresso humano" edit

Rádio Internacional da China - No dia 1º de janeiro de 2023, o presidente do Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês), Shen Haixiong, profere um discurso de ano novo para audiências no exterior através da China Global Television Network (CGTN), da Rádio Internacional da China e da internet.

Caros amigos,

Banhados pelo sol de inverno, damos as boas-vindas a 2023, um novo ano cheio de promessas e expectativas. Gostaria de estender minhas saudações a vocês de Pequim.

Em 2022, o Partido Comunista da China (PCCh) realizou com sucesso seu 20º Congresso Nacional, definindo a tarefa e o caminho para promover a revitalização da nação chinesa em todos os aspectos por meio da modernização chinesa. Como participante, testemunha e registrador da nova era, o Grupo de Mídia da China apresentou esse magnífico congresso ao mundo, e produziu uma grande quantidade de obras de alta qualidade como “Trailblazer” e “Decoding the Past Ten Years” para contar as notáveis histórias da China durante a extraordinária última década, ganhando amplos elogios da audiência dentro e fora do país.

No último ano, exploramos a inovação integrada de “ideia+arte+tecnologia” para lutar pelo objetivo de fornecer produtos de alta qualidade através de nossos canais, redes e plataformas. Ao transmitir os Jogos Olímpicos de Inverno de Beijing, o CMG adotou tecnologias de ponta para apresentar um “romance ao estilo chinês” em que o espírito olímpico se misturou com a cultura chinesa e a centelha da tecnologia iluminou o gelo e a neve. O presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, elogiou o CMG pela escala sem precedentes e pelo sucesso alcançado na cobertura dos Jogos. Os programas produzidos pelo CMG como “China in the Classics” e “China in Poetry and Painting” não são apenas uma interpretação artística da civilização chinesa duradoura, mas também uma busca contínua que contribui para a diversidade das civilizações humanas. Nossos espetáculos como a Gala do Festival da Primavera, a Gala do Festival de Meio Outono e a Gala do Ano Novo ajudaram a inspirar o entusiasmo pela cultura chinesa no exterior. Nossa série de eventos de exibição de filmes chineses e programas de TV como “China Documentary Festival” e “The Bond” para as audiências latino-americana e africana ajudou a construir uma ponte entre as civilizações e aproximar corações e mentes por meio de imagens e filmes.

No ano passado, realizamos o primeiro Fórum CMG, o Fórum de Alto Nível China-Argentina de Intercâmbio Cultural, o Fórum de Cooperação de Mídia China-Arábia e outros eventos de mídia com diversos temas para melhorar continuamente o mecanismo de cooperação regional dos nossos “parceiros de mídia”, elevando a amizade com nossos colegas de mídia internacional através de intercâmbios e interações. Após a conclusão do 20º Congresso Nacional do PCCh, lançamos uma série de 58 eventos de mídia no exterior sobre a “New Journey: China and the World” para discutir com amigos de diferentes países a importância da modernização chinesa e seu significado para o mundo, recebendo o apoio e a cobertura de mais de 2.000 veículos de mídia internacionais.

Como o Presidente Xi Jinping enfatizou em muitas ocasiões, a China está firmemente do lado certo da história e do lado do progresso humano, e se esforça para contribuir com a sabedoria e abordagem chinesa para a causa da paz e do desenvolvimento humano. A capacidade comunicacional é uma métrica essencial para uma mídia internacional, e a verdade é a fonte de vitalidade de todas as instituições de mídia. No último ano, melhoramos nossa rede global de coleta de notícias e nos dedicamos a aprimorar nossa capacidade de relatar as principais notícias do mundo. Agora transmitimos em 68 idiomas, mais do que os 44 no passado, cobrindo 233 países e regiões. Ao relatar o conflito Rússia-Ucrânia e a pandemia de Covid-19, abandonamos preconceitos e nos mantivemos fiéis à verdade, fazendo com que as posições e abordagens chinesas objetivas e imparciais fossem ouvidas pela comunidade internacional.

No ano que vem, continuaremos avançando com empreendedorismo e coragem, e apresentaremos novas facetas da China na nova era à comunidade internacional a partir de múltiplas perspectivas. O próximo ano também marca o 10º aniversário do lançamento da iniciativa “Cinturão e Rota”. Continuaremos fazendo amigos através da cooperação midiática, avançando o intercâmbio e o aprendizado mútuo entre civilizações e assumindo nosso dever como uma instituição de mídia responsável na promoção dos valores compartilhados da humanidade e na construção de uma comunidade global de futuro compartilhado.

“Os rios e as montanhas estão lindos neste longo dia. A brisa da primavera nos traz a fragrância de flores e grama”. Com a chegada da primavera em breve, desejo novamente um feliz ano novo cheio de saúde, paz e felicidade. Obrigado!

