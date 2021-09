Discurso de Bolsonaro na ONU é o que faltava para Tribunal de Haia, reagem internautas

Para internautas, Bolsonaro colocou as suas digitais na cena de um crime ao assumir que desde o início da pandemia vem apoiando a disseminação do tratamento ineficaz contra a Covid-19, rejeitado em todo o mundo edit

247 - Os brasileiros reagiram ao discurso de Bolsonaro na abertura da 76ª Assembleia-Geral da ONU, nesta terça-feira (21) , onde defendeu o “tratamento precoce” ineficaz contra a Covid-19. Segundo os internautas é o que falta para Bolsonaro ser condenado no Tribunal de Haia.

“Bolsonaro produziu provas contra si num palco internacional com seu discurso pró imunidade de rebanho e remédio ineficaz e contra vacina (passaporte sanitário)”, disse o jornalista Octávio Guedes.

Bolsonaro produziu provas contra si num palco internacional com seu discurso pró imunidade de rebanho e remédio ineficaz e contra vacina (passaporte sanitário).



Comento já na @GloboNews September 21, 2021

Bolsonaro assumiu que desde o início da pandemia vem apoiando a disseminação do tratamento ineficaz contra a Covid-19, rejeitado em todo o mundo. Segundo o mandatário, é uma forma de “incentivar a autonomia dos médicos na busca pelo tratamento precoce”.

O deputado federal Marcelo Calero (Cidadania-RJ) disse que, para uma plateia mundial, Bolsonaro colocou as suas digitais na cena de um crime.

Ademais das suas boçalidades e mentiras, Bolsonaro coloca suas digitais na cena de um crime contra a humanidade, tendo o mundo inteiro como testemunha. Ao fazer a defesa de tratamento ineficaz, q matou tantos e enriqueceu charlatões, ele fica ainda mais perto de Haia. September 21, 2021

O divulgador científico Átila Iamarino disse em sua conta no Twitter que as provas que o Tribunal de Haia precisa para denunciar Bolsonaro foram confessadas hoje no púlpito da ONU.

Confundiram Assembleia Geral da ONU com Corte Internacional de Justiça pra falar de tratamento precoce? Foi em Nova Iorque ou foi em Haia? — Atila Imunizando *de licença-paternidade (@oatila) September 21, 2021 Bolsonaro está defendendo tratamento precoce na ONU. Haia corre aqui. September 21, 2021





Se discurso de Bolsonaro na #UNGA sinaliza pontos de sua defesa sobre genocídio indígena e crimes na pandemia, preciso dizer que não funcionou.



“Indígenas vivem em liberdade” e “CFM aprovou tratamento precoce” são quase confissão de culpa.



Haia tá logo ali. — Eloísa Machado (@elomachado1) September 21, 2021

