"Discurso de Lula em convenção do PSB reforça busca por frente ampla no 1º turno", aponta Estadão

247 - A jornalista Beatriz Bulla afirma em análise publicada no jornal Estado de S.Paulo que “a força demonstrada pelo movimento da sociedade civil contra os ataques do presidente Jair Bolsonaro ao sistema eleitoral permitiu ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) dar novos passos rumo à construção de uma frente ampla de apoio. Isto ficou claro nesta sexta-feira, 29, não só pelo avanço nas negociações com o Avante e com o União Brasil, mas também pelo teor de seu discurso na convenção do PSB.”

“Lula resgatou com força o discurso de que ele e Geraldo Alckmin (PSB), seu candidato a vice, são a única alternativa ao autoritarismo de Bolsonaro. De que são a compaixão versus o descaso. O respeito versus a ofensa, inclusive no plano das relações internacionais. E, para agradar também os tomadores de decisão econômica, de que eles são a normalidade e a previsibilidade versus a falta de planejamento e a experiência contra o improviso”, acrescenta a jornalista.

“‘Nós não suportamos mais’, afirmou Lula, ao citar a reunião de Bolsonaro com diplomatas estrangeiros. O petista sabe que esse foi o estopim para o grito (em forma de carta) da sociedade civil”, destacou Bulla, referindo-se à Carta pela Democracia.

