Discurso de ódio: Facebook suspende conta de Olavo de Carvalho

Raphael Veleda, Metrópoles - Por descumprir regras relacionadas à propagação de discurso de ódio, ao assédio, ao bullying e a outras normas não especificadas, o escritor e ex-astrólogo Olavo de Carvalho foi suspenso do Facebook por sete dias.

O próprio guru da extrema direita divulgou a punição a que foi submetido, em outro meio utilizado para se comunicar com os seguidores: um canal no aplicativo de mensagens Telegram. Com o gancho, porém, o alcance de Carvalho nas redes diminui bastante.

