'Ditadura militar foi pródiga em dizimar indígenas, e o bolsonarismo foi só sua extensão', diz Carla Jimenez

Apoie o 247

ICL

247 - A jornalista Carla Jimenez, em artigo publicado no The Intercept Brasil nesta quarta-feira (25), afirma que o "Holocausto Ianomami é projeto militar". Ela classificou como "aterrorizantes" as fotografias de bebês, crianças e idosos ianomami em pele e osso, vítimas da desnutrição, doenças e de "uma política de tortura".

Carla Jimenez lembra que "a ditadura militar foi pródiga em dizimar indígenas em nome do 'progresso' — o bolsonarismo foi só sua extensão. Há relatos de militares que enriqueceram no passado com o desenvolvimento econômico a qualquer custo, comprando terras na Amazônia a preço de banana. Há milhares de indígenas e quilombolas mortos silenciosamente pelos governos militares que não são contabilizados pela história oficial e, também por isso, o imaginário da 'ditabranda' segue firme".

Ela também aponta que no "imaginário brasileiro", os militares são "heróis" e os indígenas esquecidos. "Somos completamente ignorantes sobre nossos ancestrais. Aprendi nos meus tempos de escola (particular) a cantar mais hinos militares, como a Canção do Expedicionário, do que cantigas oriundas da cultura indígena. Foi essa formação que forjou o imaginário brasileiro que legitima os militares como heróis e apaga o sofrimento imposto aos indígenas. Gostamos de exibir e destacar a nossa ascendência italiana, portuguesa, espanhola, e escondemos nossas raízes indígenas, ciganas, negras".

A jornalista diz que "o governo do PT está fazendo sua parte, mas não é totalmente inocente, com seus Programas de Aceleração do Crescimento e planos de hidrelétricas na Amazônia – como a Usina de Belo Monte, que condenou populações à violência urbana e à contaminação dos rios que antes eram sua fonte de alimento. Foram as contrapartidas entregues às bancadas ruralistas e os falsos cristãos evangélicos. Nada, obviamente, comparável à crueldade da era bolsonarista e sua legião de parasitas. Damares Alves e sua hipócrita cruzada mitômana que o diga".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.