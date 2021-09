Domingão com Huck apresenta baixa audiência e nem Juliette salva atração

Nem a participação de Juliette Freire foi capaz de alavancar a audiência do Domingão com Huck, que amargou o pior ibope das quatro edições do programa que já foram ao ar na Globo edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Nem a participação de Juliette Freire foi capaz de alavancar a audiência do Domingão com Huck, que amargou o pior ibope das quatro edições do programa que já foram ao ar na Globo. Mesmo tendo a campeã do BBB21 ao lado de Sandy e novas apresentações do Show dos Famosos, a atração comandada por Luciano Huck registrou 16,0 pontos no domingo (26). A informação é do portal Notícias da TV.

De acordo com dados da Kantar Ibope Media, as três primeiras edições do Domingão com Huck registraram 18,4, 18,5 e 16,3 pontos, respectivamente, em 5, 12 e 19 de setembro.

Substituto do Domingão do Faustão (1989-2021) e da Super Dança dos Famosos, o programa de Huck obteve 27,6% de share (participação) de 58% do total de televisores sintonizados durante a atração, que foi ao ar das 18h às 20h30.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE