Dossiê 247: cinco anos depois do golpe, o que aconteceu com o petróleo brasileiro?

247 - A TV 247 lança hoje, às 21h15, o terceiro Dossiê 247, que tem como tema a questão do petróleo, um dos principais motivos da derrubada da ex-presidente Dilma Rousseff, no golpe de 2016, e da prisão política do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na reportagem, o jornalista Leonardo Attuch explica as mudanças ocorridas no setor de petróleo e gás no Brasil, cinco anos depois do golpe que teve como uma de suas principais finalidades reorientar o modelo brasileiro de exploração de recursos naturais.

O dossiê traz entrevistas com José Sérgio Gabrielli, ex-presidente da Petrobrás, Guilherme Estrella, ex-diretor de Exploração da Petrobrás, Felipe Coutinho, presidente da Associação dos Engenheiros da Petrobrás, Deyvid Bacelar, coordenador da Federação Única dos Petroleiros e Gilberto Bercovici, professor da Universidade de São Paulo, além de depoimentos dos ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. O primeiro dossiê abordou o modelo econômico da china e o segundo a questão do lawfare contra Lula.

