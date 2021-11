Drake teria gasto R$ 5,4 milhões em boate de strip após a tragédia que matou 10 pessoas em festival

Apoie o 247

247 - Apenas um dia após sua apresentação no festival Astroworld - que vitimou dez pessoas -, em Houston, Drake gastou um milhão de dólares (R$ 5,4 milhões na cotação de hoje) em uma boate de strippers. Essa informação foi publicada pelo jornal americano New York Post e reproduzida no portal UOL.

O rapper canadense teria deixado essa quantidade de dinheiro espalhado pelo chão do clube de strip-tease Area 29.

Em vídeos compartilhados pelo amigo do rapper, DJ Akademiksnas, é possível ver mulheres pegando o dinheiro. Quando um homem as incitou a dizer: "Obrigado, Drake".

Drake levou três dias para fazer seus primeiros comentários públicos sobre a "tragédia devastadora" no festival Astroworld.

"Passei os últimos dias tentando envolver minha mente em torno desta tragédia devastadora", escreveu ele no Instagram ao lado de uma imagem de si mesmo orando de joelhos.

A tragédia

Dez pessoas morreram pisoteadas e outras ficaram feridas no show do rapper Travis Scott. O ocorrido foi na noite de abertura do festival de música Astroworld, no dia 5 de novembro. Mais de 100 ações judiciais já foram movidas contra Scott, Drake e a organizadora de shows LiveNation

