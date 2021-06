Drauzio Varella e Globo são condenados a pagar R$ 150 mil a pai de menino morto por Suzy de Oliveira

Guilherme Amado, Naomi Matsui, Metrópoles - Drauzio Varella e a Globo foram condenados em primeira instância a pagar R$ 150 mil para o pai de um menino de nove anos morto pela detenta Suzy de Oliveira.

A juíza Regina de Oliveira Marques, do Tribunal de Justiça de São Paulo, acatou ação do pai do menino que pedia indenização por dano moral. Cabe recurso.

Suzy apareceu em uma reportagem de Dráuzio exibida pelo Fantástico em março de 2020. Na reportagem, o médico abraça Suzy, condenada por matar e estuprar o garoto em 2010.

