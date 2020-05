Duvivier: Bolsonaro é uma mistura entre Collor e Joe Exotic, de 'A Máfia dos Tigres'

"Bolsonaro está em algum lugar entre Collor e Joe Exotic, protagonista da série 'A Máfia dos Tigres'. Peço desculpas pra quem não viu, mas tem muito a ver com nosso presidente", escreve Gregorio Duvivier. "A morte anda a cavalo, dizia o faroeste. No Brasil, anda de jet ski —e dá cavalo de pau" edit

247 - "Os sinais estão trocados: antes, ficar trancado em casa denotava sociopatia", escreve Gregorio Duvivier em sua coluna publicada no jornal Folha de S.Paulo. "Hoje, sair de casa virou sinal de demência. Não é preciso fazer exame psicotécnico. O sujeito que está frequentando churrascos com seu jet ski tem algum tipo de transtorno mental".

"O último presidente que andava de jet ski foi Collor - e em sua defesa o mundo não estava no meio de uma pandemia. Supostamente patriota, autodeclarado caçador de marajás e alegando perseguição dos três Poderes (inclusive do próprio), Bolsonaro tem se revelado um Collor com dicção piorada —e menos respeito pela Constituição. Trocou o supositório de cocaína por um de cloroquina", continua.

Segundo o colunista, "Bolsonaro está em algum lugar entre Collor e Joe Exotic, protagonista da série "A Máfia dos Tigres". "Peço desculpas pra quem não viu, mas tem muito a ver com nosso presidente. Ambos são youtubers armamentistas com mania de perseguição que odeiam fiscais do meio ambiente e sonham com a Presidência da República", afirma. "A morte anda a cavalo, dizia o faroeste. No Brasil, anda de jet ski —e dá cavalo de pau".

