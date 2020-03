Duvivier: Bolsonaro tem um misto de estupidez com arrogância

247 - "Fui bolsonaro por um tempo - com minúscula mesmo, já que não me refiro ao presidente, mas ao adjetivo que ficará para a história como aquele misto de estupidez com arrogância", escreve o humorista Gregorio Duvivier em sua coluna publicada no jornal Folha de S.Paulo.

"Todos nós temos esses momentos de arrogância, mas é a persistência na ignorância que faz de você um Bolsonaro com maiúscula. Não era grave ser terraplanista no século 15. Depois da primeira volta ao mundo é que começou a pegar mal", diz.

"Esse presidente, negando a ciência e a realidade, convocou a população às ruas. Ser contra a corrente, hoje, é desobedecê-lo. A manada estava na orla, pedindo o golpe e espalhando o vírus. Sei que você não quer ser confundida com essa gente. Por favor, fique em casa".