Duvivier no NYT: Bolsonaro não é nem o Trump dos trópicos!

247 - O ator e humorista Gregorio Duvivier afirma em artigo no The New York Times que "quem vê a afinidade de Bolsonaro com Trump talvez não perceba essa dimensão única da situação brasileira".

"Bolsonaro nunca escondeu o amor à ditadura militar — e não fica um minuto sem falar dela. Lembra dos ratos? O maior ídolo de Bolsonaro é o coronel que os enfiava. De fato, ele considera o coronel Ustra, que dirigia um centro de tortura nos anos 70, um 'herói nacional'. Apesar de gostar de se intitular um Trump dos Trópicos, Bolsonaro parece mais um cruzamento de Augusto Pinochet com Borat", disse.

"É nesse país que faço comédia. Pode parecer fácil, mas é muito difícil fazer piadas com um presidente que já parece, por si só, uma paródia. Estamos competindo o tempo todo com a realidade", acrescentou.