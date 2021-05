"É a hora do Marcelo Freixo no Rio de Janeiro", diz Joaquim de Carvalho

247 - O jornalista Joaquim de Carvalho, em participação no Bom Dia 247, da TV 247, defendeu a eleição do atual deputado federal Marcelo Freixo (PSOL-RJ) a governador do estado do Rio de Janeiro em 2022. "É a hora do Marcelo Freixo. Ponto final", disse.

Na visão de Carvalho, "Freixo conhece a realidade das milícias, tem a sensibilidade social e pode inaugurar uma nova correlação de forças no Rio de Janeiro".

Segundo o jornalista, o parlamentar parece já estar preparado para o cargo. "É hora do Rio inovar. Eu acho que o Freixo parece estar sendo preparado para esta hora. Ele atua muito nessa questão da violência e com outro enfoque, e ele também dá voz e conhece, embora seja muito popular na Zona Sul, tem que ser dito isso, mas evidentemente que a atuação política dele, o grupo político do qual ele faz parte conhece a realidade da favela, e tem que conhecer. É hora do Rio de Janeiro acordar e dar essa oportunidade, porque o Rio tem que mudar a correlação de forças. Seria a redenção do Rio de Janeiro".

Inscreva-se na TV 247, seja membro compartilhe:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.