'É covardia o que estão fazendo comigo', diz Fontenelle após inquérito que apura ato xenófobo ser instaurado

247 - A atriz Antonia Fontenelle disse que a abertura de uma investigação contra ela para apurar o crime de xenofobia "é uma covardia", após a instauração de um inquérito devido ao uso de "expressão Paraíba", de forma pejorativa, ao tecer comentários sobre o caso DJ Ivis, preso por agressão a mulher. A informação é do portal UOL.

Por meio de seu canal no YouTube, Fontenelle se manifestou sobre o inquérito aberto pelo delegado Pedro Ivo, da 1º Delegacia Seccional da Polícia Civil da Paraíba, e afirmou que não citará o nome do investigador para não conceder popularidade a ele, mas afirma estar sendo vítima de injustiça, e atribuiu essa comoção à vencedora do BBB 21, Juliette Freire.

"Eu não vou citar o nome do delegado aqui porque presente a gente só dá no Natal e no aniversário e hoje não é nenhum dos dois. Esse delegado da Polícia Civil de João Pessoa instaurou um inquérito policial para apurar um possível crime de racismo praticado por mim. Eu não cometi crime nenhum. Isso tá mais que óbvio. É uma covardia o que estão fazendo comigo desde que eu usei a palavra 'paraíba' para o DJ Ivis, agressor de mulher. Isso graças à campeã do'BBB'", disse.

