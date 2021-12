"É escandaloso", diz Tereza Cruvinel sobre descaso de Bolsonaro em relação às enchentes

Apoie o 247

247 - A jornalista Tereza Cruvinel, em participação na TV 247, classificou como "escandaloso" o comportamento de Jair Bolsonaro diante das fortes chuvas e enchentes que atingem diferentes regiões do Brasil, como o sul da Bahia e Minas Gerais, entre outras.

Nos últimos dias, Bolsonaro tem curtido férias no litoral de Santa Catarina, onde visitou um parque de diversões, pescou e pilotou jet ski.

"É muito acintoso ele estar se deixando fotografar pescando. Não trabalha esse sujeito. Eu nunca vi um presidente largar o cargo, tirar férias nesse período do ano. Geralmente tiram em janeiro. Mas dessa forma e no meio de uma catástrofe, realmente é escandaloso o comportamento do Bolsonaro", afirmou.

Tereza ainda questionou: "o que mais pode nos surpreender no Bolsonaro? Acho que nada".

