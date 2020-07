É falso que Exército tenha refeito trecho da transposição do São Francisco inaugurado por Lula

247 – É comprovadamente falso e enganoso um texto que circula no WhatsApp e nas redes sociais, que denuncia supostos escândalos de corrupção na construção da transposição do Rio São Francisco e afirma que “o exército refez todo o trecho com concretagem adequada podendo assim ser finalmente inaugurada” por Jair Bolsonaro. A checagem foi publicada no jornal O Estado de S. Paulo.

Também não é verdade que os petistas Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff tenham abandonado a transposição do Rio São Francisco por dez anos. A alegação enganosa ainda afirma que o Exército teria refeito todo o trecho inaugurado em 2017, que teria “desmoronado”, acrescenta a reportagem.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.