"É muito grave que o filho do presidente do Brasil participe de reunião para invadir o Capitólio”, diz Rodrigo Vianna

247 - Em participação na TV 247 neste domingo (7), o jornalista Rodrigo Vianna comentou a notícia que veio à tona no final da noite deste sábado (6) de que o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) teria participado na reunião com o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump e aliados para planejar a invasão ao Capitólio.

Para Vianna, além da invasão ao Congresso norte-americano, a reunião deve ter traçado também estratégias para o futuro da extrema direita mundial.

O jornalista destacou que além de parlamentar, Eduardo preside da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados e é filho de Jair Bolsonaro, presidente do Brasil, o que torna sua possível participação na reunião ainda mais grave. "Quando apareceu aquela imagem do Eduardo Bolsonaro com a família na véspera da passagem de poder nos Estados Unidos todo mundo estranhou. 'O que o Eduardo Bolsonaro foi fazer? Que ligação tão forte essa?'. Agora fica claro que ele foi participar dessa reunião, que era uma reunião operacional. No meu ponto de vista, ela não deve ter decidido só a intervenção no Capitólio, é uma reunião que deve ter tido outras decisões tomadas, de como é que eles iriam agir daqui em diante. Eles têm uma organização, é uma extrema direita organizada, que tem ramificações na Europa e sua principal ponta de lança aqui no Brasil. Então eles se reuniram ali na véspera para organizar a invasão ao Capitólio. É muito grave que o filho do presidente da República do Brasil, que preside a comissão de Relações Exteriores na Câmara, participe de uma reunião dessa. É algo gravíssimo".

