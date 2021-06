"É preciso construir candidaturas que esmaguem Bolsonaro", afirma Celso Rocha de Barros

247 - "Não há nenhuma possibilidade de nossa vida democrática transcorrer tranquilamente enquanto esperamos por ela", escreve Celso Rocha de Barros, fazendo ao mesmo tempo um chamado: "matar a crise na origem".

"O mundo político inteiro sabe que Bolsonaro sonha com um '6 de janeiro', algo como a invasão do Capitólio americano por extremistas de direita, caso perca a eleição de 2022".

"Para evitar a crise de 2022, é preciso construir candidaturas que esmaguem Bolsonaro, de preferência já no primeiro turno; é preciso matar no berço o debate sobre sistema de votação para o ano que vem; e é preciso que as Forças Armadas deixem claro que abrirão fogo contra os golpistas. Nada sustentará a democracia melhor do que o medo de morrer de quem pensa em ameaçá-la", conclui.​





