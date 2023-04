“É preciso debater mais o PL 2630 muitos progressistas que apoiam o projeto são os mesmos da Lava Jato”, diz Joaquim de Carvalho

Apoie o 247

247 - O jornalista investigativo Joaquim de Carvalho, em seu perfil oficial no Twitter, neste domingo (30), ratificou o seu posicionamento sobre o PL das fake news. Carvalho reagiu à entrevista do relator do projeto, deputado Orlando Silva (PCdoB-SP), à TV 247 neste domingo (30). Na ocasião, Silva disse que “o Google tem muito dinheiro e deve financiar vários veículos de jornalismo”, no entanto, reconheceu que a "Globo será beneficiada com recursos do financiamento ao 'jornalismo profissional'".

Carvalho defende que da forma como o projeto está redigido, o risco de retrocesso é grande e, por este motivo, precisa ser melhor debatido. “Vi a entrevista do Orlando Silva na TV 247 e continuo com a mesma opinião: é necessário + debate em torno do projeto 2630, porque, da forma como está redigido, o risco de retrocesso é grande. A questão da remuneração nada tem a ver com o combate às fake news. Beneficia a Globo”, escreveu.

Vi a entrevista do Orlando Silva na TV 247 e continuo com a mesma opinião: é necessário + debate em torno do projeto 2630, porque, da forma como está redigido, o risco de retrocesso é grande. A questão da remuneração nada tem a ver com o combate às fake news. Beneficia a Globo.+ — Joaquim de Carvalho (@joaquimmonstrao) April 30, 2023

Na sequência, Carvalho destaca que ter progressistas apoiando o projeto “não significa nada”. “Podem estar equivocados. Já apoiaram Moro, Bretas e ajudaram a rejeitar a PEC 37, que abriu caminho para a Lava Jato. Também apoiou a aprovação açodada da lei das delações premiadas. São os mesmos atores, atrizes, cantores e compositores que agora gravam vídeo para dizer que o projeto de lei 2630 deve ser aprovado com urgência. Quem os mobiliza?", escreveu.

Durante a entrevista à TV 247, o relator do projeto afirmou que o debate sobre a internet está acontecendo no mundo inteiro e que o projeto não é de sua autoria, mas sim do senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE), que apresentou a proposta no Senado. Orlando Silva destacou que o PL foi debatido durante três anos na Câmara dos Deputados e que recebeu contribuições de diversos setores da sociedade.

