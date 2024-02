É preciso investigar se o ato na Paulista foi financiado por sionistas, diz Joaquim de Carvalho

Apoie o 247

247 - Repórter especial e documentarista do 247, o jornalista Joaquim de Carvalho disse nesta segunda-feira (26) que investigadores precisam apurar se representantes do sionismo financiaram o ato a favor de Jair Bolsonaro (PL) na Avenida Paulista.

'Michelle e Bolsonaro balançaram a bandeira de Israel. Muitas bandeiras de Israel foram vendidas. É preciso ver se tem alguém patrocinando isso', afirmou Carvalho durante análise no programa Boa Noite 247.

'É explorada a ignorância das pessoas. Israel não é um país cristão, pelo contrário. Essa confusão não é de hoje, e alguém ganha com isso. As igrejas ganham, mas no ato de ontem chamou atenção. Era ostensivo demais', acrescentou o jornalista. >>> Chanceler israelense se alia a Bolsonaro para atacar Lula

