“É uma imoralidade liberar a vacina antes para quem tem dinheiro”, diz Paulo Moreira Leite

247 - O jornalista Paulo Moreira Leite, em participação no programa Bom Dia 247 desta quarta-feira (6), classificou como “uma imoralidade que a vacina seja reservada com pessoas com dinheiro”, referindo-se à proposta de empresários da área da saúde em adquirirem e venderem a vacina Oxford de imunização contra a Covid-19.

“Eu não consigo imaginar como irão proibir o setor privado na aquisição dessas vacinas, ainda mais tendo Pazuello e Bolsonaro no poder”, disse.

Em sua visão, "estamos diante de uma catástrofe. Não haverá plano de vacinação".

Ele afirmou também “que a sabotagem de Bolsonaro está contaminando inclusive os planos estaduais de imunização”. “Veja como ele tenta sabotar o plano de São Paulo”, completou.

O jornalista concluiu sua fala dizendo que “somente com resistência coletiva, com a participação de muitas lideranças e figuras públicas, talvez algo seja feito”.

