EBC omite que assassino de Arruda é bolsonarista

Por Eduardo Barretto, Metrópoles - A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) omitiu que o assassinato de Marcelo Arruda, tesoureiro do PT de Foz do Iguaçu (PR), foi cometido por um bolsonarista. No sábado (9/7), o policial penal Jorge Guaranho invadiu a festa de aniversário de Arruda, com os temas Lula e PT, gritando “aqui é Bolsonaro”, antes de atirar em Arruda.

Na tarde da segunda-feira (11/7), a Agência Brasil, da EBC, publicou a seguinte notícia: “Polícia do Paraná investiga morte de guarda municipal em Foz do Iguaçu”. No mesmo dia, a TV Brasil, também subordinada à estatal, noticiou: “Guarda municipal é morto após troca de tiros”. Esses veículos não informaram que o assassino era bolsonarista. A menção de que o morto era um dirigente petista foi feita com discrição.

Leia a íntegra no Metrópoles.

