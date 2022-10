Economistas respondem artigo da Folha contra Lula: “não há lugar para muro”

Apoie o 247

247 - Em artigo publicado na Folha de S.Paulo , os colunistas Sérgio Wulff Gobetti, pesquisador e doutor em economia pela UnB, e Rodrigo Octávio Orair, economista, pesquisador do Made-USP e ex-diretor da Instituição Fiscal Independente do Senado Federal, criticaram um artigo do mesmo jornal que equiparou o ex-presidente Lula (PT) e a Jair Bolsonaro (PL).

O economista Alexandre Schwartsman, no artigo "Em louvor do voto inútil", criticou o "voto útil" em Lula (PT), declarando que não o pretendia fazer nem no primeiro nem no segundo turno por não acreditar nas credenciais democráticas do PT.

“Sim, leitor, apesar de Lula e o PT terem governado o Brasil por 14 anos sem jamais ameaçar nossa democracia, Schwartsman pinça declarações sobre o chamado ‘controle social da mídia’ e sobre a ‘mídia golpista’ para tentar forjar uma falsa — e repugnante — equivalência entre o ex-presidente e Jair Bolsonaro (PL)”, dizem Gobetti e Orair.

“Repugnante porque nada se compara à crise institucional e ao clima de golpe criado pelo atual presidente da República”, continuam.

“A escolha agora é simples: civilização ou barbárie”, destacam.

