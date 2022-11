Edir Macedo nega que precise perdoar Lula após reação de Gleisi

Apoie o 247

247 - O bispo Edir Macedo voltou a falar sobre o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em vídeo publicado nesta sexta-feira (4) o líder da Igreja Universal do Reino de Deus e dono da Rede Record negou que precise perdoar Lula, numa referência à deputada Gleisi Hoffmann.

"Eu não perdoei Lula, não perdoei ninguém, não tenho nada contra o Lula. Como eu vou perdoar uma coisa que eu não sinto nada? Se ele [Lula] tem contra mim, isso é problema dele, mas eu não tenho nada contra ele. Nunca tive e nunca vou ter porque eu não sou burro de ter alguma coisa contra alguém, porque estaria prejudicando a mim mesmo", disse Edir Macedo, que apoiou o governo de Jair Bolsonaro e defendeu sua reeleição.

Em um vídeo publicado em suas redes sociais nessa quinta-feira (3), Edir Macedo disse que a posição cristã a ser adotada após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno das eleições é “perdoar” o presidente eleito. Em reação nesta sexta-feira, a presidente do Pt, Gleisi Hoffmann, disse que "dispensa" o perdão do bispo e afirmou que é Edir "quem precisa pedir perdão a Deus pelas mentiras que propagou".

O líder da IURD também rebateu os comentários que apontaram que ele "virou a casaca" por sinalizar ao petista. O religioso questionou o que Lula teria dado à igreja ou à Rede Record durante os seus oito anos de gestão.

"Quanto ao respeito ao Lula, que muitas pessoas estão dizendo 'a, o bispo virou a casaca, está se aproximando agora'. Não estou virando a casaca coisa nenhuma. O Lula esteve oito anos no governo, pergunta aí o que ele me deu? O que ele deu à igreja? O que ele deu à Record? Ele não deu nada, ele apenas fez o que ele tinha que fazer, como fez com todas as demais emissoras de propaganda, obviamente, pagou, honrou os seus compromissos." Assista ao vídeo de Edir Macedo.

