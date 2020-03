Editor da TV Record testa positivo para Coronavírus; e agora Edir Macedo?

Renato Rovai, na Revista Forum - O blogue acaba de apurar que a redação da TV Record entrou em clima de pânico após um dos editores testar positivo para o Coronavírus. Ele já está afastado e outras três pessoas que trabalharam mais diretamente com ele nos últimos dias também entraram em quarentena.

A mulher deste jornalista também foi infectada e está na UTI numa situação mais crítica. Ela não trabalha na Record .

Na redação da Record vários profissionais tiveram contato com este jornalista nos últimos dias. Ele é finalizador e trabalha com matérias especiais, o que exige contato com pessoas de diferentes áreas.



O bispo Edir Macedo que disse que o Coronavírus não existe e é coisa do Satanás deve estar se perguntando neste momento por que o capeta escolheria logo sua emissora para ser a primeira com um jornalista infectado e afastado.

O blogue, evidentemente, deseja pronta recuperação ao colega e toda a solidariedade aos que trabalham na Record.