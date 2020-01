Editor do Intercept dá invertida em Moro: parece repórter policial sensacionalista

Ministro da Justiça Sérgio Moro se manifestou neste domingo (19) sobre os membros do PCC que fugiram de uma prisão no Paraguai - "Se voltarem ao Brasil, ganham passagem só de ida para presídio federal" -, e tomou invertida de editor contribuinte do Intercept Brasil: "Parece repórter policial sensacionalista troando clichê numa rádio AM qualquer" edit

247 - O ministro da Justiça Sérgio Moro foi ao Twitter neste domingo (19) dizer que está "trabalhando junto com as forças estaduais para impedir a reentrada no Brasil dos criminosos que fugiram de prisão do Paraguai", referência aos membros do PCC (Primeiro Comando da Capital) que fugiram nesta madrugada em Pedro Juan Caballero.

"Se voltarem ao Brasil, ganham passagem só de ida para presídio federal", escreveu.

Rafael Moro Martins, editor contribuinte do Intercept Brasil, respondeu ao ex-juiz:

"Parece repórter policial sensacionalista troando clichê numa rádio AM qualquer, mas é o sujeito que largou a magistratura pra ser ministro 'técnico' (sic) dum governo cada vez mais abertamente fascista".