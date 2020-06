Editorial do Globo descobre que o bolsonarismo flerta com o golpe

Editorial do jornal O GLOBO diz que o bolsonarismo usa uma "interpretação enviesada do artigo 142 da Constituição” para defender o golpe. Para o jornal, porém, a Constituição de 1988, foi feita "para sacramentar o retorno do poder civil e das garantias democráticas depois da ditadura militar" edit

247 - O jornal O Globo, que apoiou o golpe de 2016 que possibilitou a ascensão do fascismo no Brasil, destaca em seu editorial desta sexta-feira (5) que “o flerte do bolsonarismo com um regime militar aparece de várias formas, nenhuma dissimulada”. “O departamento de agitação e propaganda golpista desses grupos julga ter um suposto lastro legal para uma intervenção militar por meio de uma interpretação enviesada do artigo 142 da Constituição”, destaca o jornal da família Marinho.

O jornal, porém, destaca que “seria um contrassenso se a Constituição de 1988, feita para sacramentar o retorno do poder civil e das garantias democráticas depois da ditadura militar, deixasse espaço para os militares se arvorarem como Poder Moderador, função que já foi exercida pelo imperador”.

“É básico entender que a Constituição é um todo, não pode ser consultada com lupa, em busca de fragmentos de texto que atendam ao interesse do leitor. Como fazem sectários religiosos em livros sagrados. Também não se deve deixar de lado que a atual Constituição “estabeleceu um modelo institucional de subordinação do poder militar ao civil”, frisa a OAB. E o artigo 142, assim como todos os demais, está subordinado a este princípio”, diz o editorial.

