Eduardo Bolsonaro chama Black Lives Matter de “movimento terrorista” e culpa homem negro morto pela polícia

247 - O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho de Jair Bolsonaro, usou suas redes sociais na manhã desta quinta-feira (27) para atacar o movimento antirracista Black Lives Metter, chamado por ele de “movimento terrorista Black Lives Mattar”. Ele compartilhou teorias da conspiração sobre a morte de George Floyd, homem negro de 46 anos que foi asfixiado por policial branco até a morte no município de Minneapolis, do estado de Minnesota, nos Estados Unidos, atribuindo a culpa à vítima do caso.

Eduardo compartilhou uma série de tuites que apresentam a versão do advogado de um dos policiais cúmplices na morte de George Floyd. A causa da morte, na postagem, seria overdose. No entanto, as gravações mostram o homem negro sendo asfixiado por 8 minutos enquanto grita “não consigo respirar”.

“Atenção para esta thread, que revela mais informações sobre a morte de George Floyd (fato que serviu de desculpa para o movimento terrorista Black Lives Mattar iniciar sua onda de destruição dos EUA) ”, publicou Eduardo no Twitter.

