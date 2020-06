Eduardo Bolsonaro compartilha link de site ligado a assessor da Presidência acusando PC Siqueira de pedofilia

Publicação compartilhada pelo deputado diz que youtuber "se achou 'o cara' por receber fotos de uma menina de 6 anos e compartilhar com os amigos" edit

Fórum - O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) compartilhou em suas redes sociais, na noite desta quarta-feira (10), uma publicação do site Senso Incomum que acusa o youtuber PC Siqueira, 34, de pedofilia.

O portal é ligado a Filipe G. Martins, assessor especial da Presidência para Assuntos Internacionais. Filipe atualmente é colunista do site, mas já atuou como editor-adjunto no mesmo.

Uma suposta conversa entre o youtuber e um amigo foi vazada nas redes nesta quarta. No diálogo, que aconteceu via Instagram, PC diz que recebeu fotos de uma criança de 6 anos de idade nua e que as mesmas teriam sido enviadas pela própria mãe da menor.

Leia a íntegra na Fórum.

Confira a suposta conversa:

Esse é o momento de falar sobre pedofilia pic.twitter.com/03xAQvV9no — #ExposedEmo (@ExposedEmo1) June 10, 2020

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.