Eduardo Bolsonaro diz que pai é transparente por mostrar conversa com Moro, mas mantém exame da Covid-19 secreto

247 - O deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho “03” de Jair Bolsonaro, tentou defender seu pai através das redes sociais ao insinuar que o capitão reformado é transparente e está “pronto para mostrar o celular publicamente para a imprensa”.

No entanto, Eduardo ainda não comentou que seu pai, Jair Bolsonaro, descumpriu ordem judicial e ainda não apresentou os resultados de seus testes para o novo coronavírus, mesmo após estimular e participar de manifestações.

Na frente dos portões do Palácio do Alvorada, Jair Bolsonaro mostrou nesta terça-feira (5) trechos de mensagens trocadas com Sérgio Moro para acusar o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, assim como parte da imprensa, de supostamente criar fake news.

“Já viu um presidente de pronto mostrar o celular publicamente para a imprensa? Então veja e repare na "bomba" que Moro tinha, ou melhor, no restante da conversa que não te mostraram”, declarou Eduardo Bolsonaro através de publicação no Twitter.

Já viu um presidente de pronto mostrar o celular publicamente para a imprensa? Então veja e repare na "bomba" que Moro tinha, ou melhor, no restante da conversa que não te mostraram. pic.twitter.com/NphuPl0zNm — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) May 6, 2020

