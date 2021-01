Eduardo Bolsonaro é condenado a pagar 30 mil de indenização à Patrícia Campos Mello

247 - O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), conhecido por seus frequentes ataques, foi condenado a pagar uma indenização por danos morais no valor de R$ 30 mil à jornalista Patrícia Campos Mello, do jornal Folha de S.Paulo. A decisão de primeiro grau foi proferida nesta quarta-feira (20/1) pelo juiz Luiz Gustavo Esteves, da 11ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP). A informação é do portal Jota.

Campos Melo ajuizou a ação devido a uma declaração dada por ele em uma live transmitida em 27 de maio de 2020 no canal bolsonarista do YouTube “Terça Livre”. Na ocasião, o deputado afirmou que a jornalista “tentava seduzir [fontes] para obter informações que fossem prejudiciais ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido)”. Posteriormente, ele compartilhou as alegações em suas redes sociais.

