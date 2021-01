Eduardo Bolsonaro terá que pagar R$ 30 mil à jornalista Patrícia Campos Mello por danos morais

Deputado espalhou fake news e fez ofensas de cunho sexual contra a repórter que denunciou escândalos do clã Bolsonaro edit

247 – A maré de más notícias para o clã Bolsonaro segue crescendo. "O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), foi condenado a indenizar a jornalista Patrícia Campos Mello, repórter da Folha, em R$ 30 mil por danos morais", informa reportagem da Folha de S. Paulo desta sexta-feira.

"A repórter acionou a Justiça após ataque, com ofensa de cunho sexual, feito numa live e em publicação em rede social. Em transmissão ao vivo, Eduardo afirmou que a jornalista 'tentava seduzir' para obter informações que fossem prejudiciais ao seu pai. A live foi ao ar pelo canal do YouTube Terça Livre TV em 27 de maio do ano passado", aponta o jornal.

