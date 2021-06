Eduardo Cunha terá coluna no Poder 360, que recebeu aporte de um dos sócios do Magalu

Um dos principais articuladores do golpe contra Dilma, o ex-deputado federal publicará quinzenalmente textos no veículo. "O que pretendo fazer é análise conjuntural que incorpore os fatos", manifestou Cunha edit

247 - Um dos principais articuladores do golpe contra a ex-presidente Dilma Rousseff, o ex-deputado Eduardo Cunha, que foi preso e condenado por corrupção na Lava Jato, será o novo colunista do site Poder 360. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (7). Os artigos de Cunha serão publicados quinzenalmente, comunicou o veículo.

"Eu pretendo fazer análise pura e simples dos fatos políticos. Não o fato cotidiano. O que pretendo fazer é análise conjuntural que incorpore os fatos", disse o ex-deputado federal. O primeiro artigo, já publicado, leva o título de "Senado deveria aprovar já o fim da reeleição".

Em 19 de abril de 2021, o empresário Frederico Trajano, presidente da Magazine Luiza e filho da empresária Luiza Helena Trajano, comprou uma participação de 25% no site Poder360. À época, o portal não divulgou o valor recebido, mas disse que o destino do dinheiro seria o caixa da empresa. A verba seria usada para a expansão do Poder360. Aquisição ocorreu após a empresária Luiza Trajano negar interesse em disputar as eleições presidenciais de 2022.

