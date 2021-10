El País destaca vitórias judiciais de Lula e sucesso na busca por aliados políticos para as eleições

Apoie o 247

247 - Reportagem do jornal espanhol El Pais destaca que as vitórias judiciais do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foram fundamentais para impulsioná-lo positivamente nas pesquisas eleitorais e na construção de alianças para 2022.

“Sua sorte mudou drasticamente em 8 de março, quando suas duas condenações por corrupção foram inesperadamente anuladas pela Suprema Corte”, diz o jornal.

O periódico destaca que além da anulação das condenações, a decisão judicial que declarou que Sergio Moro não foi imparcial ao julgar o ex-presidente, também foi muito importante para que Lula voltasse ao cenário político.

“Com a anulação das sentenças, Lula recuperou seus direitos políticos, mas ainda arrastou uma lista considerável de processos judiciais. Durante os últimos meses, eles foram diluídos até quase desaparecerem por um fio de decisões nos tribunais. Ele tem 19 vitórias”.

A publicação destaca também que, como acreditava e poderia provar que era inocente e que foi vítima de perseguição judicial, Lula decidiu manter-se no Brasil ao invés de ter pedido refúgio em outro país.

“Quando surgiram as denúncias contra ele, ele poderia ter se refugiado em uma embaixada ou fugido para o exterior, seguindo o rastro de outras lideranças. Mas naquele tom épico que o caracteriza, ele sempre acrescenta que decidiu ficar no Brasil porque era inocente e confiava na justiça”, destaca o jornal.

