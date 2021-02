"Ele chegou. Nosso vencedor do BBB!", diz a presidente da Ubes ao lado de Lucas Penteado, do BBB21

247 - A presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes), Rozana Barroso, publicou foto em sua página no Twitter ao lado de Lucas Penteado, que deixou o BBB21 na manhã deste domingo (7), após uma séria de ataques e agressões que sofreu dentro do programa.

"Ele chegou. Nosso vencedor do BBB!", escreveu Rozana.

Em uma discussão entre Lucas e Nego Di, outro integrante do programa, levou o pronunciamento das entidades estudantis.

Durante uma discussão na cozinha, Nego Di disse ao colega: "Tu pode ganhar isso aqui da maneira que tu quiser, mas mau caráter se f*** na vida, não só no Big Brother. Pra mim tu é mau caráter. Quer revolucionar todo mundo, não lava uma louça, vai tomar no teu c***".

Lucas Penteado rebateu: "Você tem que falar isso olhando no espelho. É você que decide a revolução que cada um faz?" Nego Di, então, continuou: "Que revolução tu faz, mano? Defendendo vagabundo?"

"Nossa, pelo amor de Deus, mano. 'Que revolução que tu faz defendendo vagabundo?' Entendi o público que você está procurando, irmão. Entendi o público que você está esperando. Esse público eu nem quero. Essa oratória, quem tem, eu nem quero", respondeu Lucas.

Em 2015, Lucas era presidente do grêmio estudantil da Escola Estadual Caetano de Campos, em São Paulo e participou das ocupações estudantis, em protesto contra o projeto de reorganização escolar do então governador Geraldo Alckmin.

