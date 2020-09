Eleitor de Bolsonaro, Huck agora condena as mentiras ditas por ele na ONU

247 - O candidato da Globo e dos bilionários, Luciano Huck, condenou em suas redes sociais nesta quarta-feira (23) as mentiras de Jair Bolsonaro, em que ele próprio votou, ditas em seu discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU).

“Liderar é apontar soluções. É ter capacidade de atrair. É covardia culpar índios e caboclos pelo caos resultante da descoordenação ambiental do país. E não é verdade que o Brasil ultimamente tem atraído investimentos estrangeiros. O próprio Banco Central mostra o contrário”, disse Huck;

O que o global escondeu em sua postagem é que ele já foi condenado por crime ambiental. Em 2017, Huck pagou indenização e cumprir medida educativa para evitar ser condenado por crime ambiental em processo que tramitou na Justiça Federal em Angra dos Reis. Ele privatização do mar na região de Angra dos Reis e Paraty e pela apropriação de outros bens da natureza para fazer usufruto de sua mansão.

O caso foi abafado pela mídia corporativa na época.

