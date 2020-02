Eleitor de Bolsonaro, Huck se diz revoltado com agressão à jornalista Patrícia Campos Mello

“Ultrapassou as fronteiras da decência”, diz o apresentador da Globo, que vem sendo preparado como candidato dos bilionários às presidência em 2022 edit

247 - O apresentador da Globo Luciano Huck, que declarou seu voto de Jair bolsonaro nas eleições presidenciais de 2018, se mostrou decepcionado com o capitão nesta terça-feira (18), após o ataque de bolsonaro à jornalista Patricia Campos Mello.

"Tenho evitado comentar declarações públicas de quem quer q seja. Seja pq torço pelo Brasil, seja pq não quero alimentar fofocas e intrigas. Mas as fronteiras da decência foram ultrapassadas hj. Triste e revoltante ao mesmo tempo", disse Huck, sem citar Bolsonaro.

O presidente Jair Bolsonaro voltou a atacar jornalistas nesta terça-feira (18), ao insultar com insinuação sexual a repórter Patrícia Campos Mello, do jornal Folha de S. Paulo, dizendo que “ela (repórter) queria um furo. Ela queria dar o furo a qualquer preço contra mim”. A declaração, em frente ao Palácio da Alvorada, repete o ataque inverídico e misógino ao trabalho da profissional que denunciou, durante as eleições em 2018, a contratação de empresas para efetuar o disparo de mensagens em massa pelo WhatsApp na campanha pró-Bolsonaro.

Na semana passada, durante a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) das Fake News, que apura a disseminação de notícias falsas e ilegalidades cometidas por candidatos no último pleito, Patrícia foi ofendida por um ex-funcionário de uma das agências de disparos. Hans River do Rio Nascimento acusou a jornalista de forçá-lo a dar a entrevista, insinuando uma troca de favores sexuais.