Eleitores cobram a cassação e a prisão do bolsonarista Gustavo Gayer

247 - Internautas massacraram o deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO) após o bolsonarista atacar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na tentativa de associar o chefe de Estado ao nazismo e ao terrorismo.

Um perfil escreveu: "depois de processar o Nikolas Ferreira por chamar Lula de ladrão, agora o PT também pediu a cassação do Gustavo Gayer no Conselho de Ética por associar o Lula ao Nazismo e ao Hamas. O PT já deveria estar fazendo isso há tempo".

Um internauta postou: "Gustavo Gayer precisou fazer uma montagem tosca associando Lula ao nazismo, mas com o bolsonaro a gente nem precisa fazer montagem. Essa é uma deputada do partido nazista que ele fez questão de receber enquanto era presidente".

Outra pessoa cobrou a prisão do parlamentar e citou a Advogacia-Geral da União. "AGU acaba de notificar o deputado bolsonarista Gustavo Gayer, após ele atacar Lula e dizer que Lula tem ligações com grupos nazistas. Que seja cassado e preso!!!".

Depois de processar o Nikolas Ferreira por chamar Lula de ladrão, agora o PT também pediu a cassação do Gustavo Gayer no Conselho de Ética por associar o Lula ao Nazismo e ao Hamas. O PT já deveria estar fazendo isso há tempo. pic.twitter.com/d1wZJ2xkeb — Pedro Ronchi (@PedroRonchi2) February 23, 2024





Gustavo Gayer precisou fazer uma montagem tosca associando Lula ao nazismo, mas com o bolsonaro a gente nem precisa fazer montagem. Essa é uma deputada do partido nazista que ele fez questão de receber enquanto era presidente., pic.twitter.com/ckekKmCRQk — Jaque Venturini 🚩🍄 (@JaqueVenturini1) February 22, 2024





AGU acaba de NOTIFICAR o deputado bolsonarista Gustavo Gayer, após ele ATACAR Lula e dizer que Lula tem LIGAÇÕES com grupos NAZISTAS.



Que seja CASSADO e PRESO!!! 👍🚔 pic.twitter.com/ZyME5krp3p — Pedro Rousseff (@p_rousseff) February 23, 2024

