Eliane Cantanhêde: Bolsonaro vive 'realidade paralela'

247 - "Com isolamento médico ou não, Bolsonaro está se isolando dos demais Poderes", o escreve a jornalista Eliane Cantanhêde em sua coluna publicada no jornal O Estado de S.Paulo. "A reação de Bolsonaro à contaminação da saúde e da economia tem sido errática, de quem não está entendendo nada nem parece muito interessado", acrescenta.

A jornalista lembra que, "na terça-feira passada, declarou que era 'fantasia da grande mídia'". "Dois dias depois, deixou de ser fantasia e ele fez o primeiro teste e uma live com máscara. Mais dois, tirou de novo a máscara e lá se foi, sorridente, cumprimentar manifestantes contra o Supremo e o Congresso. Os contaminados da sua comitiva aos EUA já chegavam a 12".

"Com o autoisolamento do presidente, são os ministros Mandetta e Paulo Guedes, além de Maia, Alcolumbre e Dias Toffoli, do STF, que vão ter de segurar a onda, ou o tsunami. Mandetta (ministro da Saúde) sobrevive bem, mas o conceito de Guedes já foi melhor e o dos demais vem sendo sistematicamente atingido pelo presidente, seu entorno e a tropa bolsonarista. Logo, salve-se quem puder!".