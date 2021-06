Eliane Cantanhêde diz que inserção de estudo falso no site do TCU foi 'inspirada pelo Planalto'

Jornalista Eliane Cantanhêde diz que a inserção de um estudo falso sobre a supernotificação de mortes pela Covid-19 no site do TCU “foi uma operação casada, deliberada, com inspiração no Planalto” edit

247 - A jornalista Eliane Cantanhêde diz, em sua coluna no jornal O Estado de S. Paulo, que a inserção de um estudo falso no site do Tribunal de Contas da União (TCU) pelo auditor Alexandre Figueiredo Costa e Silva Marques “foi uma operação casada, deliberada, com inspiração no Planalto”.

“O tal auditor é filho de um coronel da reserva que cursou a Academia Militar com Bolsonaro e é um dos milhares de militares com uma vaga bacana no governo do capitão insubordinado”, ressalta a colunista.

“A presidente e o corregedor do TCU, Ana Arraes e Bruno Dantas, afastaram o servidor e abriram inquérito interno, mas o estrago está feito, o objetivo de Bolsonaro foi atingido: ele não vai parar de repetir que – como alardeava o falso texto – 50% dos óbitos por Covid não foram por Covid. É a nova fake news preventiva dele para sua tropa. Afinal, serão 500 mil mortos já, já”, observa.

Para ela, “o governo opera com gabinetes paralelos, acima dos ministérios e com capacidade de fazer a cabeça do presidente – e o serviço sujo”. “Esse governo paralelo é de quem diz o que Bolsonaro quer ouvir e não dá bola para ciência, medicina, lei, ética. Ele despreza tudo isso e já até tentou dizimar os conselhos de todas as áreas, sem sucesso. E quem esqueceu do veto à pesquisadora Ilona Szabó numa mera suplência de um conselho de segurança pública? Pois é. É como o presidente trata segurança e saúde. Logo, a vida e a morte”, finaliza.

