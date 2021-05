Eliane Cantanhêde: Pazuello, Ernesto e Wajngarten, mesmo demitidos, mentem. E falta Salles

Jornalista Eliane Cantanhêde destaca que, após a demissão de Eduardo Pazuello, Ernesto Araújo e Fabio Wajngarten, Jair Bolsonaro "perdeu o timing para se livrar do queridinho Ricardo Salles, do Meio Ambiente" edit

247 - Em sua coluna publicada no jornal O Estado de S.Paulo, a jornalista Eliane Cantanhêde afirma que, se os ex-ministros Eduardo Pazuello (Saúde), Ernesto Araújo (Relações Exteriores) e o ex-chefe da Secom Fabio Wajngarten "já foram demitidos, Bolsonaro perdeu o timing para se livrar do queridinho Ricardo Salles, do Meio Ambiente, outra área crítica do governo e alvo da PF".

"Com isso, e com o 'tratoraço', ele perdeu também o discurso de que não há escândalos no seu governo (noves fora as rachadinhas anteriores...)", complementa. "A situação de Bolsonaro não é nada, nada confortável, continua.

De acordo com a jornalista, Pazuello, Araújo e Wajngarten "cumpriram o mesmo papel na CPI da Covid: mentir, para negar o negacionismo e acobertar os erros óbvios do presidente Jair Bolsonaro no combate a uma epidemia que já custou a vida de mais de 440 mil brasileiros".

"Bolsonaro está comprometido até a medula por atos, omissões e falas sobre vacinas, isolamento, máscaras, cloroquina. O papel da comissão é consolidar, divulgar e amplificar o que só não viu e não sabe quem não quis e não quer".

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.