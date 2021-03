Eliane diz que Bolsonaro é um caso perdido e que Ernesto vai mesmo cair

Colunista diz que nada pode ser esperado de Jair Bolsonaro e que Ernesto Araújo, o pior diplomata do mundo, não ficará no governo edit

247 – A colunista Eliane Cantanhêde, que apoiou o golpe de 2016 e a prisão política de Lula, fenômenos que pariram o bolsonarismo, diz hoje, em sua coluna , que Jair Bolsonaro é um caso perdido. "Bolsonaro está acossado por banqueiros, empresários, economistas, investidores, ambientalistas, educadores, médicos, enfermeiros, cientistas, estatísticos, juristas, o mundo da cultura e o ambiente internacional. O Congresso não vai afundar com ele, quando o Brasil atinge 300 mil mortos e as pessoas estão sem UTI, sob risco de falta de oxigênio e medicamentos", afirma.

"Eles, porém, tentam o impossível: que Jair Bolsonaro deixe de ser Jair Bolsonaro e assuma o personagem fake do pronunciamento de terça-feira: o defensor número um das vacinas, que negociou pessoalmente com a Pfizer, comprou a Coronavac, trabalhou incansavelmente no combate à pandemia. Tantas mentiras não resistem à tonelada de vídeos de Bolsonaro defendendo exatamente o oposto, agarrado à cloroquina", prossegue.

"Sobra o plano B: arranjar bodes expiatórios, fritá-los e servi-los como canapés. Foi fácil triturar o incompetente general Eduardo Pazuello, que sai do Ministério da Saúde, entra na fila da Justiça Federal e dali vai para o ralo da história. Como é facílimo dar a cabeça do chanceler Ernesto Araújo, não aos leões, mas à sociedade brasileira", diz ainda Eliane. "O que se esperar de um chanceler que era embaixador júnior e foi sabatinado pelo deputado Eduardo Bolsonaro, que fritou muito hambúrguer nos States?", questiona.

