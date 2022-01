Elio Gaspari diz que Márcio França é o alvo mais recente do lava-jatismo

Apoie o 247

247 - Segundo o jornalista Elio Gaspari, Márcio França, que governou São Paulo em 2018 e é candidato ao cargo, foi a última vítima do lava-jatismo, "a variante espetaculosa e instrumental das iniciativas que combatem a corrupção na administração pública".

"A investigação, que corre em segredo de Justiça, seguiu a regra básica do lava-jatismo, com vazamentos dosados e temperados com uma cifra: os acusados estavam metidos em operações que lesaram a Viúva em cerca de R$ 500 milhões, numa estimativa de dezembro, feita pela Corregedoria Geral da Administração."

"O lava-jatismo é a doença senil do combate à corrupção e contaminou as atividades da República de Curitiba", escreve Gaspari.

