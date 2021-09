Elio Gaspari sobre terceira via: 'brincando de cubo não se elege presidente'

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - "O fracasso das manifestações de domingo contra Bolsonaro ensina que brincando de cubo não se elege presidente", diz o colunista Elio Gaspari em sua coluna publicada pelo jornal Folha de S.Paulo. "Se elegesse, Geraldo Alckmin estaria no Planalto. Em 2018 ele tinha cinco minutos e meio no horário gratuito de televisão, contra poucos segundos de Bolsonaro. Tinha também os blindados do PSDB contra o estilingue do PSL".

De acordo com o colunista, "o pessoal que brinca de cubo soma fatores como notoriedade, grana de todas as caixas, tempo de TV e apoios partidários". "De vez em quando, tentam alavancar uma celebridade da telinha. Contudo, Collor elegeu-se porque apresentou-se como o 'Caçador de Marajás', e Bolsonaro com uma mistura de antipetismo com 'nova política' (ninguém sabia o que era isso, mas foi-se em frente)", diz.

"Brincar de cubo, como jogar gamão, é um hábito do andar de cima. Na essência, a brincadeira considera irrelevante a vontade popular. Assim, tanto no caso de Collor como no de Bolsonaro, deu no que deu: ambos aninharam-se no centrão".

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE