Elio Gaspari também compara Bolsonaro a Hugo Chávez

247 – O jornalista Elio Gaspari usou sua coluna desta quarta-feira para comparar Jair Bolsonaro ao ex-presidente venezelano Hugo Chávez. "Como escreveu o economista Gustavo Franco: 'Boa tarde, Venezuela'. Bolsonaro e Hugo Chávez assemelharam-se na largada. Ambos foram militares indisciplinados, ambos mantiveram relações agrestes com as instituições e ambos encantaram-se com o apoio de modalidades milicianas. Se Chávez foi para a esquerda, esse oportunismo vem a ser irrelevante. Nos dois casos a mola propulsora era a busca e a manutenção do poder", diz ele.

"O ectoplasma que se denomina 'mercado' mostra-se perplexo com a conduta de seu capitão. Há hipocrisia nisso. Enquanto fritava Castello Branco, Bolsonaro nomeava Paulo Skaf, presidente da Fiesp, para o Conselho da República. O andar de cima acreditou na própria esperteza e deu-se mal. Esqueceram que em 1999 o deputado Jair Bolsonaro defendeu o fuzilamento do presidente Fernando Henrique Cardoso e o fechamento do Congresso", aponta.

