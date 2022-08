Elisa Lucinda diz que sente vergonha de Regina Duarte após atriz detonar carta pela democracia

Apoie o 247

247 - Após Regina Duarte fazer uma publicação em seu perfil no Instagram dizendo que tem vergonha dos artistas que fizeram a leitura da carta em defesa da democracia, Elisa Lucinda rebateu a colega de profissão e afirmou que quem fica envergonhada é ela. "E eu de você", escreveu a atriz, que sempre se posiciona contra o atual governo. As informações são do portal Na Telinha.

Na postagem, a bolsonarista compartilhou um vídeo da Jovem Pan e voltou a defender Jair Bolsonaro (PL). "Que vergonha que eu tenho dessa 'leva'", iniciou ela, que ainda incentivou quem estava detonando o ato. "Batam mesmo, patriotas, que o meu pluralismo abestado me impede de bater na categoria por mais indignada que eu esteja! Guilherme Fiuza, bravo guerreiro, me diz aí se não é que a obliteração chega mesmo ao cúmulo do cinismo e da pouca vergonha?", questionou.

"De que DEMOCRACIA essa gente está falando? Da que respeita as 4 Linhas da Constituição não pode ser porque se uma coisa o Presidente Bolsonaro está fazendo é atuar constitucionalmente até o último fio do cabelo! Bolsonaro é exemplo de Democracia para o mundo todo", argumentou Regina.

